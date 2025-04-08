Национальный архив Башкирии показал путь Ишимбая к Победе

В годы Великой Отечественной войны Ишимбай стал одним из важных стратегических населённых пунктов тыла. Город добывал нефть и обеспечил Красную Армию значительным объёмом горючего. Каждый пятый советский танк и самолёт заправляли топливом, произведённым из сырья ишимбайских нефтепромыслов.
В Советском Союзе основные нефтедобывающие места располагались на территориях Украины, Кубани и Северного Кавказа, но в годы войны они оказались оккупированы фашистами. Но нефтяники Ишимбая в трудные для страны времена сумели добыть более четверти от общего объёма в стране нефти. Что этому предшествовало и как жил Ишимбай во время Великой Отечественной войны, «Башинформ» узнал из документов, предоставленных Национальным архивом Республики Башкортостан.
Начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Ильгам Фаткуллин подчёркивает, что 15 января 2025 года Ишимбаю заслуженно присвоено звание «Город трудовой доблести», поскольку трудно переоценить вклад его жителей в Победу в Великой Отечественной войне.
«Ишимбай стал вторым городом Башкирии после Уфы, удостоенным такого высокого статуса. Не случайно первой совместной с „Башинформом“ нашей публикацией стала тема ишимбайской нефти. Вы только представьте себе, башкирский городок, известный как „второе Баку“, дал стране 25% нефти, добытой в годы войны, а жители города на свои деньги снарядили пять авиаэскадрилий и три танковые колонны для фронта. О подвиге людей труда должно знать наше подрастающее поколение, архивы республики бережно хранят документы и фотографии Великой Отечественной войны», — говорит Ильгам Фаткуллин.
«Поэтому Управление по делам архивов Республики Башкортостан, Национальный архив Республики Башкортостан совместно с информагентством „Башинформ“ запускают цикл публикаций, посвящённых подвигу трудового народа во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Планируются публикации по ряду тем. Кроме Ишимбая, мы раскроем исторические факты в таких темах, как „Великая Отечественная война в лицах“, „112-я Башкирская кавалерийская дивизия“, а также расскажем о промышленности, сельском хозяйстве, культуре, здравоохранении в годы Великой Отечественной войны», — сказал Ильгам Фаткуллин.
Не все представители современного поколения знают, что Ишимбай в тридцатых годах прошлого столетия был известен как деревня Ишимбаево. Советская республика уверенными темпами шла по пути индустриализации и Башкирия не оставалась в стороне.
В результате геологических исследований выяснилось, что недра башкирской земли богаты углеводородами. В 1932 году в республике ударил первый нефтяной фонтан. Открытие богатого нефтяного месторождения положило начало строительству промышленных объектов, а это значит, что в 1939–1940 годах Ишимбаево, ставший к тому моменту рабочим посёлком нефтяников, преобразовали в город Ишимбай.
Событие, связанное с разработкой нефтепромыслов, стало значительным в истории не только БАССР, но СССР. Промышленное развитие стало основой для дальнейшего становления и укрепления энергетики страны.
30 января 1941 года вышло постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о строительстве газолинового завода и руководстве партийно-массовой работой Ишимбайского горкома ВКП(б).
Развитие промышленного сектора в городе стало причиной увеличения численности населения. В Ишимбай ехали жить и работать со всех уголков Башкирии и даже страны. Создавались семьи, а значит увеличилось количество детей, которым требовались детские сады и школы. Так, 21 апреля 1941 года вышло постановление Совнаркома БАССР об утверждении генеральной сметы на строительство в Ишимбае школы на 400 мест.
16 июня 1941 года вышло ещё одно постановление Совнаркома БАССР о задании Ишимбайскому Горпищепромкомбинату наладить до конца года выпуск продуктов питания и напитков.
До начала нападения гитлеровской Германии на СССР оставалось буквально шесть дней.
В первые дни Великой Отечественной войны жители Ишимбая начали проходить подготовку для отправки на фронт.
6 июля 1941 года вышло постановление бюро Ишимбайского горкома ВКП(б) об обучении в отрядах народного ополчения. Перед руководителями и секретарями организаций и предприятий была поставлена задача донести до людей значение создаваемых отрядов народных ополченцев для укрепления обороны СССР.
В августе того же года вышло постановление Совнаркома БАССР об открытии школ по подготовке кадров противовоздушной химической обороны.
В июле 1941 года в Башкирию начали прибывать первые эвакуированные жители городов и областей Советского Союза.
В докладной записке Совнаркому говорится о прибытии эшелона с детьми в Макаровский район. В документе сообщается, что колхозники села Петровска встретили и накормили детей. Кроме того, семьям выделялись хлеб и деньги.
В сентябре 1942 года ВЦСПС и Нарком нефтяной промышленности СССР подвели итоги Всесоюзного социалистического соревнования работников нефтяной промышленности.
Переходящим Красным Знаменем ГКО отмечены за 1 место промысел № 1 треста «Ишимбайнефть» и за 2 место — Ишимбайский завод имени Сталина.
В октябре 1942 года в Ишимбае организовали контрольно-учётные бюро продовольственных и промтоварных карточек. Такие же организации в этот период появились в Стерлитамаке, Белорецке, Белебее и Бирске.
В 1943 году в Ишимбае объявили сбор личных сбережений и их внесении в Госбанк. Деньги ишимбайцы начали собирать на строительство авиаэскадрильи истребителей «Башкирский нефтяник». Об этом говорится в телеграмме секретаря Ишимбайского горкома ВКП(б) Бикбова и председателя Исполкома Ишимбайского горисполкома Платонова в Государственный комитет обороны Иосифу Сталину.
В 1944 году молодых ишимбайцев зачисляли в школы фабрично-заводского обучения и ремесленные училища Башкирии. В ФЗО №6 планировалось принять 150 курсантов, отправлено 215 человек, фактически на обучение взяли 205 человек.
В 1944 году состоялось заседание Ишимбайского горсовета о подготовке пригородных хозяйств к осенне-посевной кампании. Согласно протоколу, выступающие жаловались на нехватку семян, удобрений и кадров, знакомых с сельскохозяйственной деятельностью. К посеву готовились и школы, причём в прошлые года почву дети обрабатывали лопатами.
В июне 1944 года Совнарком выдал разрешение Ишимбайскому исполкому на выдачу 25 тысяч рублей на строительство коровника.
В том же месяце Ишимбайскому горсовету выделили для больницы и детских яслей наборы гигиенических принадлежностей.
А в июле 1944 года постановлением бюро Башкирского обкома ВКП(б) было принято решение о производстве тракторного керосина на Ишимбайском нефтеперерабатывающем заводе и его отгрузке на нужды сельского хозяйства республики.
Кроме того, в июле 1944 года выполнялся ремонт школ, больниц и коммунальных объектов. Об этом говорится в распоряжении Совнаркома, согласно которому Ишимбайскому горисполкому выделили 500 кг гвоздей и пять ящиков стекла.
В октябре 1944 года в Ишимбае начали строить кинотеатр.
В городе и рядом жили переселенцы из Крыма. Их обеспечили валенками и полушубками.
8 мая 1945 года вышел протокол Ишимбайского горсовета о медицинском обслуживании трудящихся Ишимбая.
В своём докладе главврач поликлиники Вахитова сообщает, что наблюдение за больными недостаточное, не хватает врачей узких специальностей, медикаментов, медицинские помещения не соответствуют своему назначению. Также плохо с водоснабжением, канализацией, отметили в прениях.
В 1946 и последующих годах ряд жителей Ишимбая были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Это Платонов Максим Сергеевич, Нагаева Мафтуха Гиниятовна, Кунягин Александр Иванович, Воецкий Александр Алексеевич, Вовченко Иван Иванович, Митрошин Иван Васильевич, Сайфуллин Ахнафт Акзамович, Ивановский Георгий Фёдорович, Кобяков Иван Иванович, Репалов Павел Максимович, Бикушев Хуснулла Валентинович, Похлебаев Фёдор Прокофьевич, Сыров Харлантий Павлович.