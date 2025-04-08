Национальный архив Башкирии показал путь Ишимбая к Победе

В Советском Союзе основные нефтедобывающие места располагались на территориях Украины, Кубани и Северного Кавказа, но в годы войны они оказались оккупированы фашистами. Но нефтяники Ишимбая в трудные для страны времена сумели добыть более четверти от общего объёма в стране нефти. Что этому предшествовало и как жил Ишимбай во время Великой Отечественной войны, «Башинформ» узнал из документов, предоставленных Национальным архивом Республики Башкортостан.

Начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Ильгам Фаткуллин подчёркивает, что 15 января 2025 года Ишимбаю заслуженно присвоено звание «Город трудовой доблести», поскольку трудно переоценить вклад его жителей в Победу в Великой Отечественной войне.