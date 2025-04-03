Жителям домов в Уфе перегородили единственный пожарный проезд

Застройщик нового ЖК в Советском районе Уфы перекрыл единственный пожарный проезд к домам по улице Владивостокской, передает Центр управления республикой. По словам местных жителей, к ним не могли проехать ни скорая помощь, ни спасатели.

Обращение людей на личный контроль взял замглавы госжилстройнадзора РБ Иван Белоусов и ведомство приняло к девелоперу меры.

«1 апреля проезд освободили, забор поправили с учетом проезда спецтехники, а всю территорию очистили от строительного мусора», — прокомментировали в ЦУРе.