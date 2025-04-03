Стало известно, когда в Уфе запустят фонтаны

Сезон фонтанов в Уфе официально начнется 26 апреля. Об этом сообщили в столичной мэрии. Сейчас специалисты занимаются демонтажом защитного каркаса, а затем начнут очистку чаш и насосных станций. Кроме того, к старту выполнят смазку деталей.

Известно, что фонтаны будут работать на площадях Салавата Юлаева и Ленина, в парке Первомайский, на территории скверов «Дубки», Зии Нуриева и Худайбердина, перед ГКЗ «Башкортостан», у «Уфа-Арены» и в других общественных местах.

Полный список и расписание доступны по ссылке.