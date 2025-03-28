Жителей Башкирии ждут три выходных дня

Выходной праздничного дня «Ураза байрам» с 30 марта переносится на 31 марта 2025 года.

В связи с этим жители Башкирии будут отдыхать 3 дня подряд (29, 30, и 31 марта), напомнили в телеграм-канале мэрии Уфы.