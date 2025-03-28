В Уфе строится три детских сада

В Уфе одновременно ведется строительство трех детских садов. Как сообщает пресс-служба мэрии, они впервые возводятся за счет средств городского бюджета и застройщиков.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ознакомился с ходом строительства объектов. Первой точкой стал детский сад в микрорайоне «Кооперативный» (ЖК «Сосны»). Двухэтажное здание нового социального объекта рассчитано на шесть групп. Общая площадь строения – более 2 тыс. кв. м. Строительная готовность составляет почти 60%: возведена коробка здания, проложены наружный водопровод, наружная и ливневая канализации, сети электроснабжения, смонтирована блочно-модульная котельная, установлены ПВХ-конструкции окон и витражей. В начале апреля планируется запуск котельной и подача тепла, после чего приступят к отделочным работам. Параллельно будет вестись благоустройство территории. Уже в сентябре этого года двери нового детсада отроются для 156 юных уфимцев.

– Задачи стоят амбициозные, строители работают по графику. Сейчас необходимо не упустить момент и оперативно завершить отделку, вовремя произвести благоустроительные работы, – подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Далее мэр посетил строительную площадку детского сада в квартале №23 южной части жилого района «Затон-Восточный». Работы здесь планируют завершить в ноябре этого года. Двухэтажное здание будет рассчитано на 12 групп – 260 детей.

Оба объекта долгожданные и востребованные. Мэр пообещал приложить все усилия, чтобы в этом году они начали работать.