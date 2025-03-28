В Уфе назвали победителей конкурса красоты и материнства «Сладкая парочка»

В Уфе прошёл Всероссийский фестиваль красоты, моды и креатива «Национальная красота России», в рамках которого выбрали лауреатов турнира по дефиле «Төп-модель Өфө-2025» и «Сладкую парочку».

Единогласным решением жюри гран-при конкурса «Сладкая парочка» было присуждено Елене и Анне Куликовым. В семье Елены 10 детей. Куликовы – приемная семья, подарившая любовь и домашний уют многим детям. Все они пришли поддержать маму и старшую сестру на конкурс красоты, и даже приняли участие в творческом конкурсе, пройдясь по красной дорожке с семейными фотографиями.

Елена и Аня Куликовы выиграли поездку в Москву на престижный конкурс красоты с проживанием в отеле за счёт организаторов.

Первое и второе место забрали уфимские семьи Умербаевы и Сагадеевы, а третьи места уехали в Абзелиловский район с сёстрами Алибековыми и семьей Киньябулатовых.

Всего в фестивале приняли участие 30 финалистов из разных уголков республики. В конкурсе «Сладкая парочка» команды, состоящие из матерей и дочек или сестёр, рассказывали друг о друге истории, пели и танцевали, демонстрировали национальные и вечерние наряды в жанре family look. А юные модели соревновались на красной дорожке в спортивном и национальном дефиле, позировали в «шанелевском» стиле маленького чёрного платья.

Участниц оценивало жюри, состоящее из прошлогодних победителей, – это семья Имангуловых и семья Хужиных, народные блогеры Алия Абдрашитова и Дим Аллаяров, амбассадоры фестиваля «Национальная красота России» Данилина Кузиахметова, Дарьяна Ихсанова, Ангелина Баркутова и психолог Ильдар Кильметов, который, пользуясь моментом, прочёл красавицам лекцию о здоровой конкуренции, опыте побед и поражений.

«Конкурс красоты и материнства «Сладкая парочка» — это уникальное событие, которое объединяет мам и дочерей в захватывающем соревновании, где каждая команда имеет возможность продемонстрировать свою красоту, талант и крепкую связь. Этот конкурс — не просто соревнование, а настоящее торжество материнства и детства, где каждая участница может ощутить поддержку и любовь своей семьи», – говорит Зарина Янбердина, режиссёр фестиваля.

На республиканском турнире по дефиле золотых медалей были удостоены Асель Гильманова из Уфимского района, Малика Мингажева и Назгуль Исмагилова из Абзелила и Камила Файзуллина из Уфы.