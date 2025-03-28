Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
28 Марта , 10:17

В Уфе назвали победителей конкурса красоты и материнства «Сладкая парочка»

В Уфе прошёл Всероссийский фестиваль красоты, моды и креатива «Национальная красота России», в рамках которого выбрали лауреатов турнира по дефиле «Төп-модель Өфө-2025» и «Сладкую парочку». 

Единогласным решением жюри гран-при конкурса «Сладкая парочка» было присуждено Елене и Анне Куликовым. В семье Елены 10 детей. Куликовы – приемная семья, подарившая любовь и домашний уют многим детям. Все они пришли поддержать маму и старшую сестру на конкурс красоты, и даже приняли участие в творческом конкурсе, пройдясь по красной дорожке с семейными фотографиями. 

Елена и Аня Куликовы выиграли поездку в Москву на престижный конкурс красоты с проживанием в отеле за счёт организаторов.

Первое и второе место забрали уфимские семьи Умербаевы и Сагадеевы, а третьи места уехали в Абзелиловский район с сёстрами Алибековыми и семьей Киньябулатовых. 

Всего в фестивале приняли участие 30 финалистов из разных уголков республики. В конкурсе «Сладкая парочка» команды, состоящие из матерей и дочек или сестёр, рассказывали друг о друге истории, пели и танцевали, демонстрировали национальные и вечерние наряды в жанре family look. А юные модели соревновались на красной дорожке в спортивном и национальном дефиле, позировали в «шанелевском» стиле маленького чёрного платья.

Участниц оценивало жюри, состоящее из прошлогодних победителей, – это семья Имангуловых и семья Хужиных, народные блогеры Алия Абдрашитова и Дим Аллаяров, амбассадоры фестиваля «Национальная красота России» Данилина Кузиахметова, Дарьяна Ихсанова, Ангелина Баркутова и психолог Ильдар Кильметов, который, пользуясь моментом, прочёл красавицам лекцию о здоровой конкуренции, опыте побед и поражений. 

«Конкурс красоты и материнства «Сладкая парочка» — это уникальное событие, которое объединяет мам и дочерей в захватывающем соревновании, где каждая команда имеет возможность продемонстрировать свою красоту, талант и крепкую связь. Этот конкурс — не просто соревнование, а настоящее торжество материнства и детства, где каждая участница может ощутить поддержку и любовь своей семьи», – говорит Зарина Янбердина, режиссёр фестиваля.

На республиканском турнире по дефиле золотых медалей были удостоены Асель Гильманова из Уфимского района, Малика Мингажева и Назгуль Исмагилова из Абзелила и Камила Файзуллина из Уфы.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru