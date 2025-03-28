В Уфе наблюдается улучшение паводковой обстановки

Улучшение паводковой обстановки наблюдается в Уфе. Вода ушла с двух участков дорог в Кировском районе – на базы отдыха «Рочер» и «Солнечные пески».

Остаются на контроле два перелива дорог в Дёмском районе: на СНТ «Казарез» и «Альбатрос». По данным управления гражданской защиты города, протяженность подтопления здесь сократилась до 240 м, глубина уменьшилась до 0,60 см на СНТ «Озон». Протяженность перелива на этом участке составляет 180 м, глубина – 0,90 см.

В ведомстве отметили, что постоянный мониторинг обстановки продолжается.