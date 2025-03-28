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28 Марта , 08:27

В реке Белой в Уфе уровень воды снизился

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В реке Белой в городе Уфе уровень воды снизился. Текущий уровень составляет 382 см. Снижение уровня воды на 28 см, выход реки на пойму составляет 600 см, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС. 

Также снизился уровень воды на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Текущий уровень 272 см, снижение уровня воды на 1 метр, выход реки на пойму 410 см.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 6 сообщений о подтоплениях в 5 муниципальных образованиях: город Октябрьский, Илишевский, Чишминский и Балтачевский районы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС. 

На контроле находится 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

  • на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +31 см, текущий уровень 290 см, выход реки на пойму 690 см;
  • на реке Чекмагуш в селе Чекмагуш Чекмагушевского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 112 см, выход реки на пойму 220 см;
  • на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, подъём уровня воды на 10 см, текущий уровень 428 см, выход реки на пойму 520 см;
  • на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района, динамика уровня воды за сутки +8 см, текущий уровень 170 см, выход реки на пойму 590 см.

Мониторинг водных объектов продолжается. Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище в транзитном режиме.

«Ситуацию держим на контроле», – отметили в ведомстве. 

Автор:Лейла Аралбаева
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