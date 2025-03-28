В реке Белой в Уфе уровень воды снизился

В реке Белой в городе Уфе уровень воды снизился. Текущий уровень составляет 382 см. Снижение уровня воды на 28 см, выход реки на пойму составляет 600 см, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
Также снизился уровень воды на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Текущий уровень 272 см, снижение уровня воды на 1 метр, выход реки на пойму 410 см.
За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 6 сообщений о подтоплениях в 5 муниципальных образованиях: город Октябрьский, Илишевский, Чишминский и Балтачевский районы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.
На контроле находится 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
Мониторинг водных объектов продолжается. Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище в транзитном режиме.
«Ситуацию держим на контроле», – отметили в ведомстве.