В реке Белой в Уфе уровень воды снизился

В реке Белой в городе Уфе уровень воды снизился. Текущий уровень составляет 382 см. Снижение уровня воды на 28 см, выход реки на пойму составляет 600 см, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Также снизился уровень воды на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Текущий уровень 272 см, снижение уровня воды на 1 метр, выход реки на пойму 410 см.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 6 сообщений о подтоплениях в 5 муниципальных образованиях: город Октябрьский, Илишевский, Чишминский и Балтачевский районы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.

На контроле находится 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +31 см, текущий уровень 290 см, выход реки на пойму 690 см;

на реке Чекмагуш в селе Чекмагуш Чекмагушевского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 112 см, выход реки на пойму 220 см;

на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, подъём уровня воды на 10 см, текущий уровень 428 см, выход реки на пойму 520 см;

на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района, динамика уровня воды за сутки +8 см, текущий уровень 170 см, выход реки на пойму 590 см.

Мониторинг водных объектов продолжается. Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище в транзитном режиме.

«Ситуацию держим на контроле», – отметили в ведомстве.