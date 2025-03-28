В ближайшие три дня в Башкирии будет тёплая погода

Погода в Башкирии в ближайшие три дня будет умеренно теплой, почти без осадков. По сообщениям Башгидромета, воздух прогреется днем до +13°.

28 марта без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°, по востоку до -9°, днем +7, +12°.

29 марта без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +8, +13°.

30 марта без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +8, +13°.