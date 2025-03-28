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28 Марта , 07:55

В Башкирии остаются затопленными пять дворов и два участка дорог

пресс-служба МЧС по РБ
Фото:пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии с начала паводкоопасного периода в МЧС поступило 525 сообщений, связанных с прохождением весеннего паводка.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, на контроле находится 4 ситуации в 2 районах и 1 городе. Там затоплены 5 придомовых территорий (д. Азово) и 2 участка дорог, а также 1 мост.

Остаются на контроле:

  • Чишминский район, д. Кучумово, перелив моста.
  • Архангельский район, д. Азово. Подтопленными остаются 5 придомовых территорий. 
  • г. Уфа, СНТ «Казарез и СНТ «Альбатрос», перелив дороги, ведущей к садам.
  • г. Уфа, перелив дороги к СНТ «Озон».

Всего с начала паводкоопасного периода снято с контроля 52 ситуации. Пострадавших нет.

Продолжают расти уровни воды в реке Белой в районе города Бирска и д. Андреевке Благовещенского района, за сутки +23 сантиметра, а также на реке Ик в около села Нагайбаково Бакалинского района.

27 марта проведено 4 подрыва льда на реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района.

Сотрудники МЧС Башкортостана продолжают круглосуточный мониторинг за ситуациями на водных объектах республики.

Автор:Лейла Аралбаева
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