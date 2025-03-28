В Башкирии на завод пришел лось

Жители Мелеузовского района Башкирии сообщили «Башинформу» о том, что на территории Воскресенского завода был замечен лось. Неожиданного гостя засняли камеры видеонаблюдения.

На видео запечатлён лось, который в панике бегает по территории в поисках выхода в лес.

Мы обратились в министерство природопользования и экологии республики, чтобы узнать, чем закончилась эта история. Ждём ответ.

Воскресенский завод — это уникальное историческое промышленное наследие республики. Его построили в 1745 году. Сегодня здесь ежедневно проводятся экскурсии для туристов, а по выходным в арт-центре завода проходят различные культурные и образовательные мероприятия.

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