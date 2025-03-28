В Башкирии и еще 4 регионах открыли месторождения полезных ископаемых

По итогам реализации первого этапа проекта «Геология: возрождение легенды» Росгеология открыла 6 месторождений твердых полезных ископаемых в нескольких регионах: в Башкирии, Забайкальском и Приморском краях, Мурманской и Свердловской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что по результатам оценочных работ, выполненных предприятиями Росгеологии, в 2022-2024 годах открыто 6 месторождений твердых полезных ископаемых в Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что наряду с развитием отрасли в республике продолжается последовательное наведение порядка в сфере недропользования. Решение проблем, ранее копившихся десятилетиями, стало возможно благодаря объединению усилий органов власти, контрольно-надзорных органов и бизнеса в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы Башкирии.