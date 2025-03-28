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28 Марта , 12:59
Медийный коннект-клуб «Профи»

В «Башинформе» анонсировали акции по посадке деревьев в Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В медийном коннект-клубе «Профи» на площадке информационного агентства «Башинформ» состоялся «зеленый» круглый стол, в котором в режиме онлайн участвовали 70 представителей районных и городских СМИ республики.

На многочисленные вопросы журналистов отвечали замминистра лесного хозяйства РБ Альберт Закиров, замминистра природопользования и экологии РБ Шамиль Фаррахов, замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Вилорий Угаров и замначальника УЖКХ Уфы Данил Галиулин.

В числе тем, обсуждаемых на круглом столе, — предстоящие скоро масштабные акции «Зеленая Башкирия», «Вода России», всероссийская акция по сбору макулатуры «Бум баттл». Кроме того, журналистам анонсировали проведение на территории государственного лесного фонда международной акции по посадке деревьев «Сад памяти». Она направлена на сохранение памяти о советских людях, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также посвящена героям СВО. Акция реализуется в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. В этом году, в год 80-летия Великой Победы, «Сад памяти» приобретает гораздо более масштабный характер.

Медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов республики реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Посмотреть трансляцию круглого стола в медийном коннект-клубе «Профи» можно здесь

Напомним, гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на развитие гражданского общества в регионе, учреждены указом Радия Хабирова в 2019 году.

«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвуют в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина Бахшиева
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