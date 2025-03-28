Россельхознадзор Башкирии выявил нарушения в проведении зоовыставки

Россельхознадзор Башкирии по результатам мониторинга в соцсетях выявил факт проведения зоовыставки более 4 дней. Специалисты внутреннего ветеринарного надзора установили, что индивидуальный предприниматель разместил информацию о сроках проведения выставки в течение 30 календарных дней.

Кроме того, на животных не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы по адресу места осуществления деятельности, сообщает пресс-служба управления.

– Проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом — наблюдение за соблюдением обязательных требований. Все установленные факты являются несоблюдением постановления правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» — максимальная продолжительность выставки с участием животных составляет 4 календарных дня, – пояснили в ведомстве.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и предложены меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.