Жители Башкирии смогут бесплатно проконсультироваться у юристов

В 53 центрах на территории Башкирии 28 марта окажут бесплатную юридическую помощь. Прием жителей в этот день проведут представители Ассоциации юристов, адвокаты, сотрудники прокуратуры, Росреестра РБ, региональной службы судебных приставов и специалисты других ведомств.

Также граждан безвозмездно проконсультируют нотариусы во всех городах и районах республики. Отмечается, что обратиться к юристам можно по всем правовым вопросам.

Акция пройдет в рамках всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи. Адреса и график приема опубликованы по ссылке.

Ранее стало известно, что бесплатных юристов в России предоставят многодетным семьям.