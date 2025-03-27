В Уфе разработали настольную игру «Лес Аксакова». 20-летний разработчик Артём Шахов представил игру на фестивале игровой индустрии «Хыялдар ваҡыты».

Участники узнали о жизненном пути писателя и его литературном наследии. Игра способствует развитию навыков четкого выражения мыслей и учета мнений других участников, поскольку в процессе может говорить только один человек.

Это уже четвертая настольная игра самозанятого Артёма Шахова, известного под творческим псевдонимом Тёма Хайфеникс, который начал разрабатывать игры с 13 лет. Он считает, что настольные игры обладают таким же потенциалом, как и книги, и планирует продвигать свои проекты по всей России.

– Настольные игры очень популярны как у детей, так и у взрослых. Они объединяют людей и позволяют приятно проводить время с близкими, – отметил Артем Шахов.

Специалисты игровой индустрии провели лекции и мастер-классы, где участники получили навыки в геймдизайне, разработке и производстве собственных игр.

Фестиваль игровой индустрии «Хыялдар ваҡыты» впервые проходил в Уфе с 21 по 22 марта при поддержке министерства предпринимательства и туризма Башкирии и Центра «Мой креативный бизнес» АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства».

– Фестиваль «Хыялдар ваҡыты», реализованный в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», направлен на развитие креативных индустрий, в частности игровой, а также на поддержку молодых разработчиков. Он объединил более 100 субъектов МСП, самозанятых и студентов, что подчеркивает интерес к данной сфере и её востребованность, – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко.