В Уфе лучшие советы многоквартирных домов получат до 400 тысяч рублей

В очередной раз в Уфе состоится конкурс «Лучший совет многоквартирного дома». Проходить он будет в два этапа: районный — с 1 по 30 апреля и городской — с 5 по 30 мая.

Советам многоквартирных домов, желающим принять участие в конкурсе, необходимо с 1 по 11 апреля предоставить в районную администрацию (по месту нахождения совета МКД) заявку и необходимую документацию.

По итогам конкурса комиссия примет решение о присуждении трех призовых мест. Победители получат денежный приз: 1 место — 400 тыс. рублей, 2 место — 300 тыс. рублей, 3 место — 200 тыс. рублей. Кроме того, совет МКД, не занявший призовое место, может быть признан победителем в одной из следующих номинаций: «Комфортный дом», «Дружный дом», «Энергоэффективный дом», «Благоустроенный двор», «Безопасный дом», «Мой двор — моя гордость», «Счастливое детство», «Спортивный двор», «Герой двора», «Связь поколений» и другие.

С необходимой документацией можно ознакомиться по ссылке.