В последние дни марта в Башкирии потеплеет до +12°, следует из прогнозов Башгидромета.

По данным ведомства, уже сегодня, 27 марта, днем воздух по республике прогреется до +7, +12°. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Осадков не ожидается.

В пятницу, 28 марта, также без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +7, +12°.

В субботу, 29 марта, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +7, +12°.

Ранее Башгидромет сообщил об ожидаемом максимуме паводка.