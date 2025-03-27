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27 Марта , 10:20

В магазинах «Светофор» в Башкирии обнаружили фальсифицированное масло и сыр

В сети магазинов «Светофор» сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии обнаружили фальсифицированное масло и сыр. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Управление Россельхознадзора по Башкирии завершило проведение внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой республики, в сети магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 102»).

Проверено в общей сложности 10 магазинов «Светофор». Из них по два расположены в Уфе и Туймазах, по одному в Октябрьском, Бирске, Нефтекамске, Ишимбае, Дюртюлях и Уфимском районе.

В числе нарушений, выявленных в ходе проверок — реализация подконтрольной продукции без ветеринарных сопроводительных документов; несоблюдение температурного режима при хранении мясной, рыбной продукции; реализация продукции с нарушением целостности производственной упаковки; реализация продукции без информации о производителе, условиях хранения, дате изготовления, сроке годности данной продукции, а также несвоевременное гашение входящих ветеринарно-сопроводительных документов.

«При проведении мониторинга ФГИС „ВетИС“ компонента „Меркурий“ установлен факт реализации молочной продукции с признаками фальсификации», — добавили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Были отобраны пробы продукции. По результатам лабораторных исследований были установлены факты фальсификации молочной продукции. Речь, в частности, идет о сыре «Костромской» 45% (производитель ООО «Бугульминский молочный комбинат»). В сыре выявлено наличие масел и жиров на растительной основе: стигмастерин, кампестерин, β-ситостерин (далее — фитостерины).

Кроме того, несоответствие по жирно-кислотному составу и наличие фитостеринов обнаружено в сладко-сливочном несоленом масле 82,5% жирности (производитель ИП Трофимова М.Н., Омская область).

Фитостерины выявлены также в фасованном полутвердом сыре «Топленое молочко» с массовой долей жира 50% (производитель ООО «Экопищпром», Саратовская область).

В сладко-сливочном несоленом масле «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% (производитель ООО «Дикон-НК», Пермский край) обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу, а также фитостерины.

«12 марта ООО „Торгсервис 102“ выдано обязательное для исполнения предписание об изъятии из оборота и уничтожении фальсифицированной молочной продукции, а также подконтрольной продукции, поступившей в магазины сети „Светофор“ без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки», — отмечается в сообщении управления Россельхознадзора по Башкирии.

В связи с выявлением нарушения обязательных требований Технических регламентов Евразийского экономического союза в отношении должностных лиц ООО «Торгсервис 102» составлены административные протоколы.

Как сообщал 12 марта Башинформ, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений судебные приставы приостановили деятельность одного из магазинов «Светофор» в Уфе.

Автор:Галина Бахшиева
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