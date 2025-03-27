В городе Башкирии объявились медведи

В Межгорье заметили сразу несколько медведей. Они гуляли по городу, проверяли на прочность газопровод, теплотрассу и в целом чувствовали себя непринужденно. Об этом «Башинформу» сообщили местные жители, а в качестве доказательства представили короткие видеоролики. На них отчетливо видно сразу четырех медведей, занимающихся своими делами. Животные замечены в районе очистных сооружений.
«Башинформ» обратился за комментариями в минэкологии Башкирии, где пояснили, что медведи забрели в город из Южно-Уральского заповедника, находящегося поблизости. Ранее, например, по той же причине в город заходили волки, о чем сообщал «Башинформ». Проснувшись от зимней спячки, они выходят к людям в поисках еды.
«Дикие животные издалека чувствуют запахи пищевых отходов на контейнерных площадках. Поэтому их необходимо убирать в плотно закрытые мешки и выбрасывать внутрь контейнера. Не рекомендуется также прикармливать собак и кошек около домов», — прокомментировал замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев.
Он пояснил, что свалки, склады пищевых отходов, погибшие животные, поля с зерновыми культурами привлекают медведей. Они считают такие своеобразные склады пищи своими и готовы их защищать. Людям от подобных мест лучше держаться подальше.
Чтобы избежать встреч с медведями не рекомендуется находится в местах обитания хищников в одиночку. Следует избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы лучше увидеть возможное появление зверей. Важно обозначать свое присутствие любыми звуками и не пытаться подкармливать животное. Если встреча с хищником все же состоялась, нужно уйти, не поворачиваясь к животному спиной.