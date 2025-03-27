В городе Башкирии объявились медведи

В Межгорье заметили сразу несколько медведей. Они гуляли по городу, проверяли на прочность газопровод, теплотрассу и в целом чувствовали себя непринужденно. Об этом «Башинформу» сообщили местные жители, а в качестве доказательства представили короткие видеоролики. На них отчетливо видно сразу четырех медведей, занимающихся своими делами. Животные замечены в районе очистных сооружений.

«Башинформ» обратился за комментариями в минэкологии Башкирии, где пояснили, что медведи забрели в город из Южно-Уральского заповедника, находящегося поблизости. Ранее, например, по той же причине в город заходили волки, о чем сообщал «Башинформ». Проснувшись от зимней спячки, они выходят к людям в поисках еды.