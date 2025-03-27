В башкирском Стерлитамаке зафиксировали первый укус клеща

Первый укус клеща зафиксировали в Стерлитамаке 26 марта. Насекомое для обследования принесли в местный филиал Центра гигиены и эпидемиологии.

В ведомстве напомнили, что если укусил клещ — его можно сдать на анализ в лабораторию, которая работает каждый день, включая выходные и праздники — с 09.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 13.30). Главное — доставить клеща живым и целым, чтобы результат был точным.

Если клещ окажется заражён энцефалитом, иммуноглобулин нужно ввести в течение 72 часов. А если речь про боррелиоз — чем раньше начнётся лечение, тем меньше шансов на осложнения.

Ранее в Башкирии предложили разработать реестр парков для обработки от клещей.