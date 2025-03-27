В Башкирии проснулись сурки

«Сегодня доехал до заказника, где у нас проживают сурки, и был приятно удивлён. Несмотря на то, что снега ещё достаточно, первые, самые смелые или нетерпеливые, а может, самые голодные сурки вышли из своих нор погреться на солнышке. Значит, весна уже окончательно пришла. И это очень радует», — написал Зарипов в соцсетях.