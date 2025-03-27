В Башкирии откроют школу с углубленным изучением удмуртского языка

Полилингвальную школу с углубленным изучением удмуртского языка откроют по поручению Главы Башкирии в селе Новые Татышлы. Об этом в интервью ЦУР РБ сообщил руководитель Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Известно, что учреждение будет располагаться в местной школе, ремонт которой начнется в 2025 году.

«У нас находится национально-культурный центр удмуртов Башкортостана, историко-культурный центр удмуртов республики, поэтому полилингвальную школу решили открыть именно в Новых Татышлах. Это было предложение самих центров», — пояснил Фанур Шайхисламов.

Как он отметил, также в муниципалитете при поддержке «Башнефти» ведется ремонт школы имени народного поэта Башкирии Ангама Атнабаева в селе Старый Курдым и центральной районной библиотеки.

«Полилингвальные школы должны быть лучшими в республике во всех аспектах. И по качеству обучения, и по качеству педагогического состава, и по качеству дополнительных возможностей, и, что очень важно, по качеству материальной базы. На сегодняшний день мы видим, что наш проект сети полилингвальных гимназий становится интересным и требует с нашей стороны дальнейшей доработки и расширения», — подчеркивал ранее Глава региона Радий Хабиров.