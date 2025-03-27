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27 Марта , 08:43
Паводок-2025

В Башкирии наблюдается подъем уровня воды на четырех реках

В Башкирии наблюдается подъем уровня воды на четырех реках. Об этом сообщил глава госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Так, максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 400 см, выход реки на пойму 410 см;
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +15 см, текущий уровень 362 см, выход реки на пойму 760 см;
— на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, динамика уровня воды за сутки +12 см, текущий уровень 415 см, выход реки на пойму 520 см;
— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 292 см, выход реки на пойму 830 см. 

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 3 сообщения о подтоплениях в Уфимском, Балтачевском и Аургазинском районах.

Снижение уровня воды зафиксировано: 
— на реке Белой в Уфе, текущий уровень 430 см, снижение уровня воды на 44 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, текущий уровень 211 см, снижение уровня воды на 9 см, выход реки на пойму 500 см.

Всего на утро 27 марта на контроле находится 6 ситуаций в трех муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы, добавил Кирилл Первов. Мониторинг водных объектов продолжается.

Ранее Башгидромет сообщил об ожидаемом максимуме паводка.

Автор:Альфия Аглиуллина
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