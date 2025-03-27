В Башкирии на реке Ай около села Месягутово взорвали лёд

На реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района Башкирии военные совместно со спасателями госкомитета РБ по ЧС произвели подрывы льда, толщина которого составляла около 70-80 см. По данным МЧС по РБ, лёд находился без движения и создавал возможную угрозу скопления мусора и ледяных масс. Сейчас сотрудники МЧС России проводят мониторинг данного участка.

Как пояснил в своих соцсетях председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, спасатели оказывают поддержку взрывникам, помогая в подготовке к взрывам и обеспечении безопасности на месте работ. В таких сложных условиях незаменимым помощником становится аэролодка «Пиранья». Благодаря своей высокой маневренности и способности передвигаться как по воде, так и по льду, она позволяет оперативно доставлять специалистов и оборудование к труднодоступным участкам реки.

Взрывные работы проводятся ежегодно в период половодья, как в превентивных целях, так и при образовании заторов при ледоходе, и доказали свою эффективность в снижении рисков весеннего паводка.