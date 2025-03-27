При регистрации автомобиля в Башкирии не потребуется полис ОСАГО

В Башкирии исключили полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля. Соответствующие изменения Госсобрание РБ внесло в республиканский кодекс о безопасности дорожного движения.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, данная норма являлась избыточной, поскольку владелец машины может длительное время не использовать ее, а хранить, к примеру, в гараже. Теперь за этот период не придется платить, оформляя страховку. Она потребуется в случае, когда машину начнут использовать. Для выезда на дороги полис ОСАГО, как и прежде, обязателен.

Закон направлен на подпись Главе Башкирии. Он вступит в действие после его подписания и официальной публикации.

Ранее «Башинформ» рассказывал о механизме принятия новых законов в Башкирии.