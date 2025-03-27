Опыт Башкирии отметили на окружном форуме

Опыт Башкирии в профилактике социального сиротства отметили на форуме «Семья на первом месте», который прошёл в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 500 специалистов и экспертов сферы детства из всех 14 регионов ПФО.

Полномочный представитель президента России в Приволжье Игорь Комаров сообщил, что за последние три года в округе количество детей от 3 до 17 лет, помещенных в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних по заявлению родителя, сократилось на 10%. Число детей, переданных под опеку в семьи родственников, выросло на 14%.

– В среднем по округу доля детей, возвращенных в кровные семьи и к родственникам, остается низкой – 43%. Не сокращается число тех, кто повторно попал в учреждения, такие случаи, конечно, недопустимы. А значит, профилактические меры должны стать еще более эффективными. Для этого необходимо расширять специализированные проекты, помогать родителям с алкогольной зависимостью, поддерживать женщин в кризисе, больше говорить с родителями об особенностях детской психики, качественно обучать специалистов и создавать больше служб сопровождения кровных и приемных семей, – подчеркнул Игорь Комаров.

На форуме обсудили ключевые вопросы межведомственного взаимодействия, включая практику помощи семьям без разлучения детей, восстановление родительских прав и реабилитацию родителей с зависимостями. Башкортостан поделился успешным опытом межведомственного взаимодействия в организации работы с семьями и детьми в кризисе. Комплексная работа в республике позволила сократить число помещений детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вдвое за шесть лет. Доля сиротства уменьшилась на 22% с 2020 года, а количество социальных приютов для детей и подростков снижено с 38 до 31, с переходом на нестационарные формы помощи семьям. Количество семей, находящихся на социальном сопровождении, увеличилось с 7,5 до 8 тысяч.

Среди успешных проектов также отметили «День тишины» из Уфы, направленный на предотвращение отказов от новорождённых. Благодаря этому проекту удалось сохранить в семьях более 200 детей, от которых изначально собирались отказаться родители.



Национальный проект «Семья» стартовал в 2025 году, он выполняет задачи прежних нацпроектов «Демография» и «Культура». Новый нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

Ранее сообщалось, что в Башкирии сирот за пять лет стало меньше на 19%.