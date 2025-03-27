Эксперт билайна назвал тренды ИИ на рынке смартфонов в 2025 году

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Эксперт билайна рассказал о ключевых трендах искусственного интеллекта (ИИ) на рынке смартфонов в 2025 году. Одним из главных направлений, как сообщил Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, станет глубокая интеграция ИИ во все аспекты работы устройств, которая превратит их в «интеллектуальных компаньонов».

«В 2025 году ваш смартфон станет намного умнее, — отметил эксперт, — Искусственный интеллект будет интегрирован во все: от камеры до энергопотребления и голосовых ассистентов. Большинство вычислений будет выполняться прямо на устройстве, без подключения к облачным серверам. Это даст возможность создавать и редактировать контент в режиме реального времени даже без интернета».

Крупнейшие игроки рынка, по словам Романова, уже сейчас активно развивают собственные ИИ-системы: «У Google есть Gemini, у Samsung — Galaxy AI, а Apple работает над Apple Intelligence. Эти системы будут работать как мощные нейросети, подобные «Джарвису» из «Железного человека», позволяя взаимодействовать со смартфоном любым удобным способом: через текст, фото или голосовые команды».

В контексте развития ИИ в смартфонах имеет значимость и развитие сетей 5G: «Сети 5G обеспечивают высокую скорость передачи данных и объединяют устройства в единую сеть “умного” города. Благодаря этому смартфоны смогут анализировать данные из множества источников с минимальными задержками».

А оперативные задачи помогут решать чипы, специально разработанные для ИИ. Этим, по словам Романова, например, занимаются Apple, Samsung, а также Qualcomm.

Говоря о безопасности, эксперт подчеркнул еще одну важную роль искусственного интеллекта: «Умные алгоритмы уже сейчас могут выявлять мошенников во время разговоров, проверять подлинность документов и изображений. В дальнейшем мошенников можно будет вычислить не только по голосу, но и по видео. На рынке уже появились детекторы дипфейков для мобильных телефонов, и эта тенденция будет только усиливаться».

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