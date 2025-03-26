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26 Марта , 10:12

Всемирная организация здравоохранения продлила молодость

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Всемирная организация здравоохранения изменила возрастную классификацию. Отныне к молодым относятся люди до 45 лет, а не до 35, как было ранее. Население до 60 лет будет считаться средним возрастом, до 75 — пожилыми людьми, до 90 лет — стариками, 90+ — это уже долгожители.

По словам директора Института демографии Эллы Либановой, к пересмотру возрастов привело демографическое старение человечества. Изменения в возрастной классификации могут повлиять на социальную политику и пенсионные реформы в разных странах.

Напомним, в 2020 году Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому молодёжью в России считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.

К началу 2024 года численность молодежи в Башкирии превысила 1,057 млн человек, или 26% от общей численности населения республики, писал ранее «Башинформ».

Автор:Ляйсан Закирова
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