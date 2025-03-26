В уфимском микрорайоне Затон может появиться новый жилой квартал

Постановлением администрации Уфы принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Дружбы народов, Затонским шоссе, улицей Арбатская, проектируемой улицей и городскими лесами. Ориентировочная площадь территории – 118 га. Разработкой проекта планировки и межевания займется предприниматель Максим Мельников.

В данном квартале, находящемся в непосредственной близости от жилого комплекса «Новалэнд» и Центра спортивной подготовки, проведут инженерные изыскания. Отмечается, что территория подвержена подтоплению, здесь протекают карстово-суффозионные процессы. В перспективе здесь предполагается жилая застройка, должны появиться социально-бытовые учреждения и снегоплавильный пункт.

Ранее «Башинформ» рассказывал о разработке участка в уфимском районе «Цветы Башкирии».