В Уфе в жилом районе «Цветы Башкирии» отдали в разработку участок в 29 га

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории в жилом районе «Цветы Башкирии», восточнее улицы Ажурная в Кировском районе Уфы. Соответствующая документация опубликована на сайте администрации Уфы.

Согласно постановлению, под проектирование выделен участок ориентировочной площадью 29,46 га городских земель. Заказчику предписано подготовить документацию по планировке территории и выполнить в установленном порядке инженерные изыскания. На рассмотрение в Главархитектуру Уфы в течение 18 месяцев необходимо представить разработанный и согласованный в установленном порядке проект планировки и проект межевания территории.

Строительная организация должна позаботиться о комплексном благоустройстве и социальной инфраструктуре территории.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Октябрьском районе Уфы спроектируют новый квартал.