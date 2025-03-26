В Октябрьском районе Уфы спроектируют новый квартал. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Российской, Шайхзады Бабича, Глумилинской и Академика Заварицкого. Соответствующая документация опубликована на сайте администрации Уфы.

Согласно постановлению, под проектирование выделен участок ориентировочной площадью 6,97 га городских земель. Заказчику предписано подготовить документацию по планировке территории и выполнить в установленном порядке инженерные изыскания. На рассмотрение в Главархитектуру Уфы в течение 18 месяцев необходимо представить разработанный и согласованный в установленном порядке проект планировки и проект межевания территории.

Ранее сообщалось, что в Уфе спроектируют квартал на перекрестке улиц Комсомольской и 50 лет СССР.