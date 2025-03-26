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26 Марта , 17:47

В Уфе подвели итоги работы Молодёжного правительства Башкирии

министерство молодёжной политики РБ
Фото:министерство молодёжной политики РБ

Сегодня, 26 марта, в Центре управления республикой прошло подведение итогов работы II состава Молодёжного правительства Башкирии. Также вновь сформированное правительство представило свою программу и план работы на 2025 и 2026 годы.

Заседание прошло под руководством премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Участие в мероприятии приняли министр молодёжной политики республики Вито Сабиров, председатель Ассоциации молодёжных правительств России Андрей Мищенков и координатор Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» Анна Карусевич. Андрей Назаров отметил, что Башкирия — один из самых молодёжных регионов России.

«На эту страту приходится свыше четверти населения региона. Не случайно буквально в начале этого месяца государственный комитет по молодёжной политике был преобразован в министерство. Сегодня молодёжь – это главный драйвер развития всей страны и её регионов, от её креативности и инициативы зависит благополучие нашего государства», — подчеркнул премьер-министр.  

По словам министра молодёжной политики РБ Вито Сабирова, в республике системно развиваются все ключевые направления работы с молодёжью, реализуются масштабные проекты, а в 2019 году было создано Молодёжное правительство, которое стало совещательным и консультативным органом при правительстве республики.

«Орган создан в целях популяризации государственной и муниципальной службы, создания условий для успешной самореализации молодых граждан и подготовки молодёжных кадров. Второму составу Молправа удалось добиться больших результатов, и в конце прошлого года оно на федеральном уровне было признано лучшим среди регионов страны», — прокомментировал Вито Сабиров. 

Важно отметить, что правительством республики ведется активная работа по формированию молодёжных советов при региональных органах исполнительной власти. Также на сегодняшний день созданы и функционируют молодёжные администрации в 11 районах и городах региона. Представители федерального уровня дали высокую оценку развитию молодёжной политики в регионе. 

«Уникальность Молодёжного правительства Башкирии состоит в новаторстве. Пример создания молодёжных советов при республиканских органах исполнительной власти, встроенных в структуру молодёжного правительства, вошёл в методические рекомендации для других Молправов России. Это уникальный инструмент, который есть только в Башкирии», – отметил Андрей Мищенков. 

Напомним, в 2024 году молодёжное правительство Башкирии стало победителем XVI Всероссийского съезда Ассоциации молодёжных правительств России, а также стало лауреатом Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в номинации «ГосСтарт». 

Анна Карусевич также отметила уникальные инструменты региона: «В Башкирии на высоком уровне прошёл Республиканский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт. Башкортостан» на более чем 200 специалистов, ведётся активная работа по организации встреч и стажировок в органах власти для молодёжи».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе отобрали кандидатов в третий состав Молодёжного правительства Башкирии.

Автор:Инсаф Хужабирганов
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