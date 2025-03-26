В Уфе от грязи отмыли 1250 фонарей и 750 светофоров

С наступлением тёплой погоды в Уфе приступили к подготовке оборудования наружного освещения к летнему сезону, сообщает администрация города. Ежедневно бригады удаляют несанкционированную рекламу, наклейки, граффити, моют от грязи и пыли, обновляют краску после зимы на опорах наружного освещения, консолях, цоколях, светофорных стойках и пунктах питания.

Всего от зимней грязи в Уфе было отмыто 1250 опор фонарей освещения и 750 светофоров.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Уфе пройдет главный субботник 2025 года.