В Уфе даны названия новым улицам

Депутаты городского совета Уфы присвоили наименования двум новым улицам. Решение принято сегодня на 49-м заседании Уфимского горсовета.



Так, переулок, расположенный в Калининском районе Уфы у улицы Героя Советского Союза Салиха Валеева, получил название Новый. Его протяженность составляет 0,3 километра.



Вторая улица, протяженностью 1,8 километра, в Орджоникидзевском районе столицы получила название Фасадная. Находится она между Соединительным шоссе и Бирским трактом.

Ранее сообщалось, что жители Уфы могут придумать названия более 100 новых улиц и переулков.