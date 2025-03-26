В Москве ушла из жизни актриса Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу

В Москве на 89-м году ушла из жизни актриса Галина Марченко, озвучивавшая персонаж Каркушу в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает студия производства телешоу AVNMedia.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1975 году она начала работать на Центральном телевидении. В 1998 году судьба свела Галину Марченко с Каркушей. С тех пор на протяжении 25 лет они были неразлучны.

Ранее сообщалось, что в возрасте 85 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.