В Башкирию пришла календарная весна. В переводе с языка метеорологов, это значит, что среднесуточные температуры перевалили за порог в 0°.

По данным синоптиков, в среду, 26 марта, ожидается солнечная погода без осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем прогреется до +5, +10°.

В четверг, 27 марта, также без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +7, +12°.

В пятницу, 28 марта, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +7, +12°.