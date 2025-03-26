В Башкирии перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры

Система теплоснабжения в зоне присутствия ООО «БашРТС» переведена на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции из-за весеннего потепления. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Температура теплоносителя на выходе из теплоисточника составляет не более 70 градусов — это необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

Межсезонье – всегда сложное время с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления из-за существенных суточных колебаний температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днём. Даже внутри одного дома температура может сильно отличаться – от высокой в квартирах на солнечной стороне, до низкой в тех квартирах, которые расположены на теневой стороне.

Как отметили в «БашРТС», именно управляющая компания должна проводить мероприятия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме для её сбережения, а также отвечать за качество предоставляемых услуг внутри МКД и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан — это касается и поддержания комфортной температуры в квартирах. Соответственно, если в вашей квартире слишком жарко или, наоборот, очень холодно, следует обращаться в свою управляющую организацию.

«В случае отсутствия реагирования со стороны управляющей компании можно направить запрос в ресурсоснабжающую организацию. Она инициирует проверку по каждому заявлению», — добавили в «БашРТС».

Ранее специалисты дали советы, как регулировать отопление.