В Башкирии обсудили этапы создания Евразийского музея кочевых цивилизаций

26 марта в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочее совещание, на котором рассмотрели вопросы организации единого узла инженерного обеспечения музейно-выставочного комплекса Евразийского музея кочевых цивилизаций, центра башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санатория «Кочевник».

Директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин рассказал, что летом этого года планируется закольцевать пешеходную тропу протяженностью 800 метров, соединяющую мавзолеи Тура-хана и Малый кешене, а также начать строительство летнего амфитеатра, где можно будет проводить масштабные уличные концерты и театральные постановки.

По его словам, с момента открытия визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций его уже посетили более 87 тысяч человек.

«Здание Евразийского музея кочевых цивилизаций получило приземленный силуэт, органично вписанный в существующий ландшафт. Плавные формы музея не спорят с окружающей средой. Объемы музея интегрированы в существующий рельеф. Здание музея делится на два разноуровневых объема. Первый объем – стилобатная часть. Второй объем – основное здание музея», – доложил на совещании генеральный директор экспертно-проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.

В основном здании предполагается разместить входной вестибюль с санузлами, гардеробом, комнатой матери и ребенка, молельной комнатой, экспозиционные залы, сувенирную, кафе, конференц-залы и большой зал на 1000 мест. Там можно будет проводить и концерты.

В одной стилобатной части по проекту расположатся административный блок с научными сотрудниками, кухня с полным циклом готовки и техническим персоналом, медицинский пункт, административные помещения, научный блок с лабораториями для сотрудников, конференц-залы, мастерские для аренды и мастер-классов, фондохранилище.

О планах по строительству необходимых инженерных коммуникаций доложили представители профильных министерств.

Глава республики поручил в этом году начать проектные работы для запуска работ по газо- и водоснабжению, а также подведению необходимых для музея электрических сетей.

«Надо подводить сюда электричество, газ, строить котельную, очистные сооружения, водозабор делать, это большой объём работ. Мы будем смотреть на темпы строительства в зависимости от состояния бюджета. Я каждый раз говорю, что у нас непростая ситуация с учётом всех тех действий, которые мы делаем для поддержки специальной военной операции. Поэтому разумно все обсудили», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.