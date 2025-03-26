В Башкирии лесные инспекторы провели более 4 тысяч патрулирований лесов

С начала года государственные лесные инспекторы в Башкирии провели более 4 тысяч патрулирований лесов. Маршруты запроектированы в местах, наиболее подверженных нарушениям лесного законодательства: в хвойных лесах, местах отдыха граждан, на лесных участках близ населенных пунктов.

Как пояснил заместитель министра лесного хозяйства Юнир Садыков, чаще всего нарушения связаны с несоблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, самовольным занятием лесных участков, незаконной вырубкой и повреждением лесных насаждений.

В текущем году лесные инспекторы выявили 129 нарушений лесного законодательства и выписали административных штрафов на сумму более 217 тысяч рублей. Из них 27 случаев незаконной рубки лесных насаждений с объемом 370 куб. м. Возбуждено 10 уголовных дел.

Во время патрулирования проводится и профилактическая работа с лесопользователями, также местным населением. Раздаются соответствующие листовки, разъясняются правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Лесопользователям напоминают о необходимости соблюдения правил транспортировки древесины и отдельно проговаривают моменты, касающиеся соответствия проводимых лесосечных работ технологическим картам.

В связи со скорым открытием пожароопасного сезона в пресс-службе минлесхоза напомнили, что штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах варьируются от 15 до 400 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима эти суммы еще выше. Кроме того, определенные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в апреле в Башкирии возможны лесные пожары.