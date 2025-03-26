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26 Марта , 12:20

Семья плотника из Башкирии выиграла 50 млн рублей в моментальную лотерею

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Семья плотника из Башкирии выиграла 50 млн рублей в моментальную лотерею. Билет супруги приобрели в фирменном магазине «Столото». Вернувшись домой, семья стерла скретч-слой с игрового поля и не поверила своим глазам: они стали обладателями приза — 50 млн рублей. Мужчина отправился на оформление выигрыша в лотерейный центр в Москве.

Ранее семья уже выигрывала в «моменталках» 15 и 30 тысяч рублей, и даже 100 тысяч рублей. Это укрепило их веру в то, что удача выиграть многомиллионный приз может улыбнуться и им. Их настойчивость принесла невероятный результат.

Глава семьи более 20 лет работает плотником и менять профессию не собирается. Однако теперь жена и дочь победителя смогут позволить себе уйти с работы и заняться любимым делом, чаще проводить время на природе, на даче и ухаживать за садом. На лотерейный выигрыш семья решила исполнить главную мечту — купить просторную трехкомнатную квартиру. На остаток средств жители Башкирии закроют кредит на автомобиль и направят деньги на благотворительность.

По данным «Столото», жители Башкирии за год совокупно выиграли более 1,5 млрд рублей. В 2024 году республика вошла в топ-5 самых везучих регионов России. В регионе было приобретено более 6 млн билетов, которые оказались счастливыми для своих обладателей. За прошлый год 38 участников из Башкортостана стали лотерейными миллионерами, а еще 25 жителей выиграли денежные призы от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Автор:Дарья Субботина
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