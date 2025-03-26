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26 Марта , 20:14

РПН Башкирии предупредил: самцы клещей более опасные, чем самки

Роспотребнадзор по РБ
Фото:Роспотребнадзор по РБ

В Башкирии со сходом снега начался сезон клещей. Санинспекторы Роспотребнадзора напомнили о профилактике и развеяли  убеждение, что опасные заболевания передают только самки клещей.

«На самом деле, самцы представляют большую опасность. Самки присасываются к жертве не сразу, им для этого необходимо несколько суток. Самцы же могут сделать  это в течение получаса. Более того, есть вероятность, что самец может остаться незамеченным. У него слабый ротовой аппарат, он может отпасть очень быстро, и человек даже не заметит укуса. Поэтому при первых симптомах или подозрении на укус клеща важно обратиться в медицинское учреждение», — объяснили в Роспотребнадзоре по РБ.

Лучшая защита от клещей — правильная экипировка: одежда светлых тонов,  брюки заправлены в носки, длинные рукава, головной убор. Также делу помогут репелленты.

В Башкирии в 42 из 63 городов и районов всегда есть клещи. В целом республика считается эндемичной территорией, где высока вероятность встречи с насекомыми, переносящими энцефалит и боррелиоз.

Ранее в РПН рассказали, в каких районах Башкирии водятся самые опасные клещи, и куда нести их на исследования.

Автор:Элина Ахметова
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