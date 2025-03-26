Подлодка «Уфа» провела стрельбы ракетами «Калибр»

Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота во время учений в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщили в минобороны страны.

В оборонном ведомстве добавили, что удары были нанесены по морской и береговым целям. Сначала подводники скрытно перешли в назначенный район, откуда первая ракета поразила цель над водой. Вторая ракета поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км.