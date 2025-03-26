Инфекционист из Уфы предупредила о серьезных осложнениях ветрянки

Ветряная оспа, или, как ее называют в народе, ветрянка, может привести к таким последствиям, как гингивит, стоматит, гнойный паротит, конъюнктивит, кератит, отит, сепсис, пневмония, гломерулонефрит, энцефалит, миелит, нефрит, миокардит, синдром Рея, артрит и ларингит. Поэтому детский врач-инфекционист, заведующая отделением Республиканской клинической инфекционной больницы в Уфе Альмира Марышева в беседе с журналистом портала UfaNovosti попросила родителей не заражать детей специально.

«Чаще всего, конечно, болеют детки в коллективах, детских садах. Однако сегодня есть родители, которые специально пытаются заразить ребенка, чтобы он переболел и не возвращался к этой „болячке“. Но этого делать не стоит. Ветрянка – заболевание не безопасное, может протекать очень тяжело и привести к серьезным осложнениям», – отметила инфекционист.

Как у других заболеваний, у ветряной оспы есть сезонность. Подъем заболеваемости врачи наблюдают осенью и весной. Эффективным методом профилактики остается вакцинация. Но прививка от ветрянки не входит в национальный календарь профпрививок, поэтому сделать ее можно только платно.

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