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26 Марта , 14:52

Андрей Назаров рассказал о задачах молодежного правительства Башкирии

телеграм-канал Андрея Назарова
Фото:телеграм-канал Андрея Назарова

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров встретился с членами второго и третьего (действующего) составов молодежного правительства Башкирии. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Назарова, в 2024 году молодежное правительство республики попало в Топ-5 лучших в рейтинге Ассоциации молодежных правительств России и стало первым в ПФО. Кроме того, правительство второго созыва активно работало по федеральной программе «ГосСтарт», призванной сопровождать молодых государственных и муниципальных служащих. За 2 года они провели 110 открытых диалогов молодежи с властью, в которых участвовали в общей сложности 10 тыс. человек. Новому составу предстоит сохранить и улучшить высокие результаты.

«Новому составу есть с чем работать. Уверен, они усилят авторитет этой структуры. Реализуют новые интересные и востребованные по всей стране молодежные инициативы и проекты. Посоветовал молодым коллегам чаще общаться с населением – нужно знать, что волнует людей в первую очередь. Не пропускать села, дальние районы – сердце Башкортостана бьется именно там. Надо обязательно знать, как живут люди, что мы можем для них сделать», – написал премьер-министр.

Андрей Назаров пожелал молодежи успехов, он отметил, что результатом работы молодежного правительства должны стать инициативы, в том числе законодательные. Благодаря молодежи, самые смелые проекты могут дойти до правительства республики, которое заинтересовано в этом.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии призвал жителей республики принять участие в федеральном форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщал «Башинформ».

Автор:Роман Якимчук
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