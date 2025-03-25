В уфимской Нижегородке проверили работу пассажирского транспорта

В уфимском микрорайоне Нижегородка в ответ на обращения граждан провели проверку работы муниципального общественного транспорта. Специалисты «Уфагортранса» провели контрольные мероприятия в утренние и вечерние часы пик на остановке «Ул. Рабочая».

Проверка показала, что в утреннее время зафиксировано более 37 отправлений, вечером — более 30. Отмечены случаи проезда без остановки на маршруте № 252 в 7.41 и 8.16 из-за переполненности.



Информация передана перевозчику ООО «Арбат+» для улучшения качества обслуживания, сообщили в «Уфагортрансе».