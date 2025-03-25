В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам города

30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. В Уфе праздник начнется торжественным богослужением с 8.00 в 23 мечетях.

Как сообщили в мэрии, с 6.00 до 15.00 ограничат движение на улице Тукаева – от Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на улице Комарова – возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Для обеспечения безопасности на площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. Адреса и время проведения мероприятий в мечетях можно посмотреть здесь.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров рекомендовал всем постараться в месяц Рамадан.