В прямом эфире на БСТ расскажут о паводке в Башкирии

О паводке в Башкирии расскажут в прямом эфире на БСТ. В этом году большая вода в республику пришла раньше обычного. О том, как развивается ситуация, насколько сильно растет уровень воды в реках республики, куда обращаться, если вода пришла в дом внезапно, попадает ли ваш населенный пункт в зону прогнозируемого паводка, готовы ли власти к такой ситуации — расскажут во время брифинга представители профильных министерств и ведомств Башкортостана.

Смотрите трансляцию на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала, ЦУР Башкортостана и правительства республики 25 марта в 19.00.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что нужно знать о предстоящем паводке.