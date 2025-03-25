В МЧС Башкирии рассказали о паводковой обстановке на утро 25 марта. Па данным ведомства, на контроле находится 8 ситуаций в четырех муниципальных районах и одном городском округе, связанных с затоплением 15 придомовых территорий, пяти участков дорог и одного моста. Подтопленных домов и садовых участков нет.

Во всех населенных пунктах организованы временные гидропосты, ведется непрерывный мониторинг оперативными группами. В Главном управлении в круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб.

За сутки взрывные работы не проводились.

В республике задействована группировка сил и средств в количестве 76 человек и 45 единиц техники. Также привлечены волонтеры.

В связи с возможной угрозой затопления в селах Андреевка и Дмитриевка Благовещенского района на месте организован мониторинг складывающейся обстановки. В готовность к возможному приему пострадавшего населения готовы 2 пункта временного размещения и питания.

Дежурство также организовано в селе Тарабердино Кушнаренковского района. На данный момент установлено, что на реке Белая ледостав. Проведено информирование жителей.

На особом контроле остается ледовый затор на реке Инзер около деревни Кызылярово Архангельского района. После проведения сотрудниками МЧС Башкортостана воздушной разведки установлено, что затор составляет 2,9 километра. Жалоб от граждан не поступало. Ухудшение обстановки не прогнозируется.