В башкирском Благовещенске сироты получили жильё

Сегодня, 24 марта, в Благовещенске состоялось вручение ключей от квартир молодым людям, которые являются сиротами или оставшимися без попечения родителей.

Как сообщил глава минстроя РБ Артём Ковшов, льготники получили жильё в новом доме по улице Зенцова в историческом центре Благовещенска. Квартиры готовы к проживанию — с чистовой отделкой, сантехникой, газовыми плитами.

«С каждым годом объём финансирования на решение этой социальной задачи растёт. В текущем году на эти цели предусмотрено 2,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, планируется обеспечить 749 человек в 63 муниципалитетах», — рассказал Артём Ковшов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на эти цели было выделено 2,6 млрд руб., жильём обеспечили 1029 человек.