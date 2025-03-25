Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
25 Марта , 18:36

В башкирском Благовещенске сироты получили жильё

минстрой РБ
Фото:минстрой РБ

Сегодня, 24 марта, в Благовещенске состоялось вручение ключей от квартир молодым людям, которые являются сиротами или оставшимися без попечения родителей.

Как сообщил глава минстроя РБ Артём Ковшов, льготники получили жильё в новом доме по улице Зенцова в историческом центре Благовещенска. Квартиры готовы к проживанию — с чистовой отделкой, сантехникой, газовыми плитами.

«С каждым годом объём финансирования на решение этой социальной задачи растёт. В текущем году на эти цели предусмотрено 2,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, планируется обеспечить 749 человек в 63 муниципалитетах», — рассказал Артём Ковшов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на эти цели было выделено 2,6 млрд руб., жильём обеспечили 1029 человек.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru